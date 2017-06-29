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РЖД и Франция могут вместе работать над инфраструктурными проектами в третьих странах

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Существенную отдачу для экономик России и Франции может принести объединение усилий в развитии транспортировки грузов в направлении Китай-Россия-Европа и обратно

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и французские компании могут совместно реализовывать инфраструктурные проекты в третьих странах, считает первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Для расширения взаимодействия России и Франции в сфере железнодорожной инфраструктуры существуют значительные резервы, заявил он на российско-французском бизнес-форуме "Инфраструктура и строительство железных дорог" в Париже в рамках деятельности Совета делового сотрудничества Россия - Франция, сообщает РЖД.

"Речь идет о развитии высокоскоростных магистралей, реконструкции вокзальной инфраструктуры, а также совместной работе в третьих странах", - отмечается в сообщении.

По мнению первого вице-президента РЖД, существенную отдачу для экономик России и Франции может принести объединение усилий в развитии транспортировки грузов в направлении Китай-Россия-Европа и обратно в рамках реализации масштабного многостороннего проекта "Один пояс - один путь".

В настоящее время холдинг РЖД сотрудничает с французскими партнерами по ряду направлений. Так, развивается логистическая компания GEFCO, 75% акций которой принадлежит РЖД, 25% - группе Peugeot-Citroen. Активно развивается сотрудничество с Национальным обществом железных дорог Франции (SNCF) в области пассажирских перевозок. Продолжается работа с французскими партнерами в области производства современного подвижного состава. Одним из его результатов является производство пассажирского электровоза нового поколения (ЭП20).

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