РЖД и Франция могут вместе работать над инфраструктурными проектами в третьих странах

Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июляНовости партнеров 29 июня, 17:09
Фоторепортаж: база для подготовки олимпийских чемпионов УТЦ "Новогорск"Спорт 29 июня, 17:06
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"Культура 29 июня, 17:06
Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедерацийСпорт 29 июня, 17:03
Около 35 тысяч болельщиков ожидается на полуфинальном матче Кубка конфедераций в СочиСпорт 29 июня, 16:55
Французский мусор: как в окрестностях Парижа поступают с бытовыми отходамиОбщество 29 июня, 16:53
Минобрнауки будет продвигать на телевидении сюжеты о разработках российских ученыхНаука 29 июня, 16:53
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%Транспорт 29 июня, 16:52
Памятник сестре последней российской императрицы открыт в АлапаевскеНовости Урала 29 июня, 16:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и французские компании могут совместно реализовывать инфраструктурные проекты в третьих странах, считает первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Для расширения взаимодействия России и Франции в сфере железнодорожной инфраструктуры существуют значительные резервы, заявил он на российско-французском бизнес-форуме "Инфраструктура и строительство железных дорог" в Париже в рамках деятельности Совета делового сотрудничества Россия - Франция, сообщает РЖД.
"Речь идет о развитии высокоскоростных магистралей, реконструкции вокзальной инфраструктуры, а также совместной работе в третьих странах", - отмечается в сообщении.
По мнению первого вице-президента РЖД, существенную отдачу для экономик России и Франции может принести объединение усилий в развитии транспортировки грузов в направлении Китай-Россия-Европа и обратно в рамках реализации масштабного многостороннего проекта "Один пояс - один путь".
В настоящее время холдинг РЖД сотрудничает с французскими партнерами по ряду направлений. Так, развивается логистическая компания GEFCO, 75% акций которой принадлежит РЖД, 25% - группе Peugeot-Citroen. Активно развивается сотрудничество с Национальным обществом железных дорог Франции (SNCF) в области пассажирских перевозок. Продолжается работа с французскими партнерами в области производства современного подвижного состава. Одним из его результатов является производство пассажирского электровоза нового поколения (ЭП20).