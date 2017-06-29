Совет директоров АО "РЖД Логистика" избран в новом составе

МОСКВА, 29 июня./ТАСС/. На годовом собрании акционеров АО "РЖД Логистика" был избран в новом составе совет директоров компании, сообщает пресс-служба оператора.

В состав вошли: Александр Ананьев - заместитель начальника департамента экономики - начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД"; генеральный директор "РЖД Логистики" Вячеслав Валентик; начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами РЖД Сергей Куст; начальник департамента корпоративных финансов РЖД Константин Люльчев; советник президента РЖД на общественных началах Сергей Мальцев; генеральный директор АО "Федеральная грузовая компания" Алексей Тайчер и первый заместитель генерального директора (по транспортному обслуживанию) ЦФТО - филиала РЖД Сергей Тугаринов.

Также акционерами был утвержден состав ревизионной комиссии.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.