ФАС не прорабатывает вопрос дальнейшего снижения нижней границы тарифного коридора РЖД

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не прорабатывает вопрос дальнейшего снижения нижней границы тарифного коридора РЖД, которая позволяет снижать тарифы на перевозки грузов до 50%. Об этом журналистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
"Что касается (снижения) тарифного коридора до 55%, у нас кто-то что-то генерирует на эту тему - кто-то говорит, что надо на 100% снизить, чтобы вообще бесплатно перевозить. Я к этому отношусь спокойно: ФАС не занимается изменением тарифного коридора в сторону снижения дальше", - сказал глава ФАС.
При этом Артемьев отметил, что экспортные надбавки к железнодорожным грузовым тарифам иногда являются барьером для экспортеров, снижающим их конкурентоспособность на мировых рынках.
"Тенденция, чтобы снижать надбавку, остается, и мы будем продолжать убеждать правительство в том, что ее нужно уменьшить примерно до 5%", - подчеркнул он.
РЖД с 2013 года имеют право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. С 2017 года ФАС утвердила тарифный коридор для РЖД от плюс 10% до минус 50%. То есть в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.
ФАС выступает за снижение верхней границы тарифного коридора до 5% в 2018 году и полную отмену надбавки в 2019 году.
В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС заявлял, что Минтранс не видит предпосылок для снижения верхней границы тарифного коридора РЖД. Минэкономразвития также не поддерживает эту инициативу, говорил заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов.