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Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе-мае 2017 г. выросли на 8%

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 16:52 UTC+3

28 июня с Ленинградского вокзала Москвы в Санкт-Петербург отправился 25-миллионный пассажир высокоскоростного поезда "Сапсан"

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Услугами высокоскоростных поездов "Сапсан" за первые пять месяцев 2017 года воспользовались около двух млн пассажиров, что на 8% больше, чем было перевезено за аналогичный период 2016 года, цитирует пресс-служба слова первого заместителя генерального директора Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" Георгия Геворкяна.

Положительная динамика связана с сокращением времени в пути следования и удобным графиком движения поездов, комфортом, дополнительными сервисами, а также гибкой тарифной политикой и маркетинговыми инициативами, предоставляемыми клиентам, в том числе отдельным категориям граждан, отмечается в сообщении.

28 июня с Ленинградского вокзала Москвы в Санкт-Петербург отправился 25-миллионный пассажир высокоскоростного поезда "Сапсан".

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют до 15 пар высокоскоростных поездов "Сапсан", которые перевозят более 13 тыс. пассажиров в сутки.

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