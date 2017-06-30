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"Ямал СПГ" зафрахтует четыре танкера Mitsui OSK Lines для перевозки газа

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 10:14 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Стоимость контракта не называется

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© Александр Семенов/ТАСС, архив

ТОКИО, 30 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская судостроительная корпорация Mitsui OSK Lines подписала договор о фрахтовании четырех танкеров для перевозки газа с проекта "Ямал СПГ". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе японской компании.

"Договор подписан с проектом "Ямал СПГ", в который инвестируют различные компании, в том числе "Новатэк", - уточнили в Mitsui OSK Lines. "Ямал СПГ" зафрахтует танкеры через специально созданную дочернюю компанию Mitsui OSK Lines, "название которой пока не определено".

По сообщению компании, емкость танкеров составит по 174 тыс. кубометров. Они будут использоваться в 2019 и 2020 году для перевозки СПГ. Стоимость контракта не называется.

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

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