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СМИ: самолет SSJ100 можно будет вернуть за 40% от цены

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 10:21 UTC+3

Государство внесло в уставной капитал Объединенной авиастроительной корпорации 1,05 млрд руб.

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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Государство внесло в уставной капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,05 млрд руб. для последующего взноса в уставной капитал "ОАК-капитала", который использует их для формирования резерва по гарантии остаточной стоимости пяти самолетов SSJ100 с поставкой в 2017 г., сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет ОАК за 2016 г.

ОАК создала "ОАК-капитал" в 2015 г. специально для предоставления гарантии остаточной стоимости для 100 SSJ100 и 100 МС-21 (среднемагистральный самолет, его поставки начнутся в 2019 г.), но о получении средств на эти цели не сообщалось, отмечает газета.

Инструмент предполагает, что через 10 лет после продажи судна покупатель может вернуть его производителю за 40% от первоначальной стоимости. Возможен будет и другой механизм: покупатель через 10 лет перепродает самолет и, если цена оказалась меньше, чем 40% от первоначальной, то "ОАК-капитал" возмещает разницу, рассказал "Ведомостям" представитель ОАК.

В 2015 г. на эти цели уже было получено 1,2 млрд руб. и поставки в лизинг первых шести самолетов ирландской авиакомпании CityJet (в 2016 г. заказала 16 судов, 5-е и 6-е поставлены в этом году) осуществлены с этим механизмом, говорит представитель ОАК. В 2017 г. на программу бюджет выделит 676 млн руб., в 2018 г. - 1,6 млрд, в 2019 г. - 2,4 млрд, сказал он и подтвердил представитель Минпромторга.

Всего программа гарантии для SSJ100 будет действовать 12 лет. Новый самолет SSJ100 стоит примерно $30 млн, для выкупа 100 судов по 40% могут понадобиться $1,2 млрд, или 70,8 млрд руб. по курсу на 30 июня. Действие программы будет зависеть от возможностей бюджета, рассказал газете федеральный чиновник.

Собеседники не уточняют, какой авиакомпании будут поставлены остальные самолеты с гарантиями. "Гарантии поддержки продаж и другие механизмы, которые мы вырабатываем совместно с ВЭБом, планируется использовать прежде всего для экспорта самолетов", - цитирует газета представителя ОАК.

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