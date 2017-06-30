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Делегация IATA получила приглашение Минтранса России посетить Симферополь

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В марте 2016 года тогдашний гендиректор IATA Тони Тайлер выступил в поддержку возобновления полетов над Крымом

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Делегация Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) получила приглашение Минтранса России посетить районный диспетчерский центр Симферополя для оценки ситуации с организацией воздушного движения. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Они (IATA - прим. ред.) получили это приглашение, - сказал Соколов. - Пока (сроки визита - прим. ред.) не обсуждаются".

Ранее министр транспорта на встрече с генеральным директором IATA Александром де Жюньяком заявил, что было бы полезным организовать посещение делегацией IATA районного диспетчерского центра Симферополя для оценки организации воздушного движения. Тогда стороны также обсудили проблему урегулирования полетов международной гражданской авиации над Черным морем.

В марте 2016 года тогдашний гендиректор IATA Тони Тайлер выступил в поддержку возобновления полетов над Крымом. На данный момент воздушное пространство над Крымом и открытыми водами Черного моря контролируется Россией. Большинство иностранных авиакомпаний отказались от использования данного воздушного пространства.

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