Объем погрузки металлолома в полувагонах ПГК на МЖД в январе-мае вырос на 16%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объем погрузки Московского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-мае 2017 года увеличился на 16% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 646 тыс. тонн, сообщается на сайте компании. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 47% и составил 371 млн т-км.

Объем погрузки экспорта сократился на 60%, до 2,5 тыс. тонн, что компенсировалось ростом отгрузок на внутренней рынок. Для отправки во внутреннем сообщении было погружено 643,5 тыс. тонн (+17%).

Согласно сообщению, грузы следовали в полувагонах со станций Московской железной дороги преимущественно в адрес предприятий группы НЛМК, "Северсталь", Выксунского металлургического завода, а также на экспорт в Белоруссию.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.