Совет по экономическому развитию Таиланда одобрил строительство ВСМ Таиланд-Китай

БАНГКОК, 30 июня. /ТАСС/. Управление национального экономического и социального развития Таиланда (NESDB, консультативный орган при правительстве страны) одобрил первую стадию строительства высокоскоростной магистрали Таиланд-Китай, сообщает Xinhua.

По законодательству страны, NESDB должен рассмотреть и дать свою оценку любому государственному крупному проекту прежде, чем его передадут на рассмотрение в правительство.

В Управлении отметили, что если правительство Таиланда не одобрит строительство ВСМ, которая должна соединить Бангкок и Накхонратчасима, которая далее будет продлена до границы с Лаосом, то страна "упустит возможность для дальнейшего развития и привлечения инвестиций".

Кроме того, в Управлении рассчитывают, что в рамках проекта Китай предоставит свои технологии.

В правительстве проект начнут рассматривать на следующей неделе, срок рассмотрения - 2 недели.

Общая протяженность ВСМ Бангкок-Накхонратчасима составит 252 км, максимальная скорость движения поездов - 250 км/ч, средняя - 180 км/ч. Строительство разделено на четыре этапа: 3,5 км, 11 км, 119 км и 119 км соответственно.

Этот проект является частью транснациональной железной дороги, которая свяжет юг Китая с Таиландом через территорию Лаоса.