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КТЖ и Sinotrans&CSC Holdings запустят контейнерные поезда через территорию Казахстана

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 14:33 UTC+3

Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по запуску маршрутных контейнерных поездов

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АСТАНА, 30 июня. /ТАСС/. Между АО "НК "ТЖ" (КТЖ) и компанией Sinotrans&CSC Holdings подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по запуску маршрутных контейнерных поездов, сообщается на сайте казахстанской компании.

Документ был подписан во время поездки руководителя КТЖ Каната Алпысбаева в Китай в рамках участия в 14-ой Китайской международной неделе логистики. Глава компании провел ряд встреч по вопросам развития двустороннего сотрудничества по сопряжению программы "Нрлы жол" со стратегией "Один пояс - Один путь".

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