КТЖ и Sinotrans&CSC Holdings запустят контейнерные поезда через территорию Казахстана

АСТАНА, 30 июня. /ТАСС/. Между АО "НК "ТЖ" (КТЖ) и компанией Sinotrans&CSC Holdings подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по запуску маршрутных контейнерных поездов, сообщается на сайте казахстанской компании.

Документ был подписан во время поездки руководителя КТЖ Каната Алпысбаева в Китай в рамках участия в 14-ой Китайской международной неделе логистики. Глава компании провел ряд встреч по вопросам развития двустороннего сотрудничества по сопряжению программы "Нрлы жол" со стратегией "Один пояс - Один путь".