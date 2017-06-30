Совладелец Global Ports и Globaltrans Филатов создал оператора бизнес-авиации

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский предприниматель, совладелец крупнейшего оператора контейнерных терминалов в России - группы Global Ports и одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок - группы Globaltrans - Андрей Филатов создал оператора бизнес-авиации Chess Aviation Club, сообщил ТАСС представитель бизнесмена.
Во Франции компания завершила приемку воздушного судна - ультрадальнего трехдвигательного бизнес-джета Falcon 8X - новинки модельного ряда мирового лидера производства реактивных бизнес-самолетов Dassault Aviation.
Коммерческая авиация является новым направлением в деятельности Филатова, который также является владельцем ИК "Тулома", специализирующейся на инвестировании в российские активы, винодельческого хозяйства Art Russe Grand Cru (Сент- Эмиольон) и ряда транспортных российских компаний.
"Чартерный рынок деловой авиации сегодня демонстрирует рост по всем основным сегментам, - отметил Филатов. - Идет уверенное увеличение интенсивности и дальности полетов. Это позволяет прогнозировать дальнейшее развитие рынка, в том числе в востребованном у клиентов сегменте дальнемагистральных перелетов. Это направление, на мой взгляд, сегодня является одним из наиболее перспективных в бизнес-авиации".
Дальнемагистральный Falcon 8X введен в эксплуатацию в конце 2016 года и стал самым большим в бизнес-семействе Falcon. Новый бизнес-джет Falcon обеспечивает увеличенную дальность и комфортность перелетов. 8X способен находится в воздухе до 14 часов, преодолевать расстояния до 11,9 тыс. км.
Характеристики Falcon 8X позволяют осуществлять перелеты по маршрутам Москва - Джакарта, Париж - Токио, Пекин - Лондон, Нью-Йорк - Дубай и другим. Как и все ныне выпускаемые модели Falcon, самолет 8X может выполнять посадку в аэропорту Лондон-Сити, который на сегодняшний день является одном из самых сложных в мире. В мае 2017 года Falcon 8Х был сертифицирован Росавиацией.
Компания Chess Aviation Club основана предпринимателем Андреем Филатовым в сегменте коммерческих чартерных авиаперевозок. Основное направление деятельности компании - коммерческая эксплуатация и предоставление в аренду бизнес-джета Falcon 8Х.