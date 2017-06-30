Первый этап ремонта на контейнерном терминале АО "Совмортранс" завершен

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. На контейнерном терминале АО "Совмортранс" завершен первый этап ремонта, сообщается на сайте компании.
В рамках этого этапа установлена новая эстакада для разгрузки тентованных фур, а также полностью заменена железнодорожная рампа. Ее длина составляет 48 метров, ширина - 4 метра (возможно единовременная выгрузка трех вагонов).
Был приобретен новый ричстакер Kalmar DRF-450 грузоподъемностью 45 тонн.
Согласно сообщению, терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов.
"Теперь мы с уверенностью можем брать в работу грузы, которые требуют условий хранения и обработки в чистоте (полиэтилен, алюминий и пр.)", - говорится в сообщении.
АО "Совмортранс" - первое в России коммерческое предприятие, которое оказывает услуги по организации мультимодальных и интермодальных перевозок с использованием водного, железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта.