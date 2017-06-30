Назначен новый управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. На пост управляющего директора АО "Морской порт Санкт-Петербург" назначен Владислав Жуков, сообщается на сайте компании.

Новый директор сменит Павла Олейника (возглавлял компанию с 2011 года), который продолжит работу в управляющей компании UCL Holding в должности директора по стивидорной деятельности.

До своего назначения Жуков работал в компании "Евраз", где руководил промышленными и транспортными активами, отмечается в сообщении. С 2012 по 2015 годы являлся управляющим директором ОАО "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт".

АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - крупнейший оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт- Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке ро-ро грузов и контейнеров. В 2016 году грузооборот компании составил 7,3 млн тонн.