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Maersk Line восстановила работу после кибератаки

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 16:33 UTC+3

Однако ряд терминалов, принадлежащих APM, до сих порт не возобновили работу, в их числе Maasvlakte II в Роттердаме, а также терминал в порту Лос-Анджелеса и APMT Rotterdam

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© EPA/KELD NAVNTOFT

КОПЕНГАГЕН, 30 июня. /ТАСС/. Контейнерная линия Maersk Line восстановила работу после кибератаки, которая произошла во вторник, 27 июня, следует из сообщения компании.

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"Мы возобновили работу и принимаем заказы как через INTTRA, так и через онлайн-формы, доступные на maerskline.com и через EDI ... Работа наших судов на сервисах и загрузка в портах идет практически без отклонений", - отметили в компании.

Кроме того, в Maersk заявили, что ситуация с портовым оператором APM Terminals, который сильнее всех пострадал от вируса, продолжает улучшаться.

Однако ряд терминалов, принадлежащих APM, до сих порт не возобновили работу, в их числе Maasvlakte II в Роттердаме, а также терминал в порту Лос-Анджелеса и APMT Rotterdam (идет только ручная загрузка).

В портах Альхесирас, Apapa, Гетеборг, Зебрюгге, Кальяо, Мобил, Южная Флорида и Элизабет сервис компании ограничен.

В портах Измир, Поти, Орхус, Итажаи, Пехем, Котону, Монровия, Онне, Танжер, Джавахарлал Неру Порт, Пайпавав и Бахрейн компания осуществляет загрузку и разгрузку вручную.

Как ТАСС сообщал ранее, датский конгломерат AP Moller Maersk A/S подвергся кибератаке во вторник. 27 июня. Вирус не оказал влияния на работу таких подразделений, как Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services и Maersk Tankers. Пострадали преимущественно системы принадлежащей Maersk компании APM Terminals, которая управляет работой десятков грузовых портов и контейнерных терминалов в более, чем 40 странах. В сутки свыше 100 тыс. грузовых контейнеров, проходят через порты APM Terminals, работа которых была полностью парализована.

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