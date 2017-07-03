Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 2,6% - до 103,8 млн тонн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июне 2017 года выросла на 2,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года и составила 103,8 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июне 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% и составил 202,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 7% и составил 257,2 млрд тонно-км.

Погрузка в январе-июне 2017 г. выросла на 3,6% в годовом выражении и составила 620,7 млн т.

В частности, железными дорогами было погружено в январе-июне 2017 г. каменного угля - 177,3 млн тонн (+9,4% к январю - июню 2016 года), кокса - 5,6 млн тонн (-0,6%), нефти и нефтепродуктов - 117,8 млн тонн (+1,1%), железной и марганцевой руды - 54,6 млн тонн (-0,5%), черных металлов - 35,2 млн тонн (-1%), лома черных металлов - 7,1 млн тонн (+2,4%), химических и минеральных удобрений - 28,4 млн тонн (+8,1%), цемента - 12,5 млн тонн (-1,4%), лесных грузов - 22,8 млн тонн (+4,3%), зерна - 9,2 млн тонн (+9,9%), строительных грузов - 65 млн тонн (-5,5%), цветной руды и серного сырья - 10,2 млн тонн (-1,9%), химикатов и соды - 13 млн тонн (+2%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 18 млн тонн (+14%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1 трлн 225,3 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 564,2 млрд тонно-км (+7%).