РЖД в июне увеличили перевозку пассажиров на 8,9%, до 99,7 млн человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Услугами ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июне 2017 года воспользовались 99,7 млн пассажиров, что на 8,9% выше аналогичного показателя июня 2016 года, сообщается в пресс-релизе компании.

В частности, в пригородном сообщении было отправлено 89,7 млн пассажиров (рост на 9,9%), в дальнем следовании - 10 млн (+0,6%).

Пассажирооборот в июне составил 12,4 млрд пасс-км, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Перевозки пассажиров в первом полугодии 2017 г. в годовом выражении выросли на 9,6% - до 530,3 млн человек, из них в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,6%, до 484,8 млн человек, а в дальнем следовании рост на 0,3%, до 45,5 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что перевозка пассажиров на сети РЖД в 2016 г. выросла на 1,6% и достигла более 1 млрд человек. Из них поездами дальнего следования перевезено 101,4 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем годом ранее, в пригородном сообщении - 935,7 млн человек (+1,4%).