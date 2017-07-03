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Грузооборот вагонов "Новотранса" в I полугодии 2017 г. увеличился на 25%

Экономика и бизнес Транспорт
3 июля, 14:17 UTC+3

Погрузка в отчетном периоде составила 17,8 млн тонн

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общий грузооборот вагонов группы компаний "Новотранс" в первом полугодии 2017 года увеличился на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 74,6 млрд т-км, сообщает пресс-служба оператора. Погрузка в отчетном периоде составила 17,8 млн тонн, погружено более 255 тыс. полувагонов.

Погрузка угля возросла на 28%. В частности, в адрес морских портов Дальнего Востока перевезено 3,5 млн тонн угля (22% от общего объема угольных перевозок оператора). В порты Балтики доставлено 8,25 млн тонн (51%), Азово-Черноморского бассейна - 2,95 млн тонн угля (18%).

Погрузка нерудных материалов в отчетном периоде составила 1,4 млн тонн.

По словам президента компании Константина Гончарова, холдинг продолжает активно развиваться по всем направлениям.

"Мы продолжаем совершенствовать технологии перевозок, внедряем новые сервисы. В стратегическом отношении мы делаем ставку на эффективность использования подвижного состава. В частности, применяемые ГК "Новотранс" схемы маршрутизации, позволили на 14% сократить время следования груженых вагонов на ключевых направлениях", - приводятся в сообщении слова Гончарова.

ООО "ГК "Новотранс" основано в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тыс. ед. Средний возраст вагонов - менее 8 лет. Собственное ремонтное производство в лице РК "Новотранс" оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию грузовых вагонов и объединяет 4 высокотехнологичных предприятия в разных регионах страны.

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