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Еврокомиссия одобрила слияние японских контейнерных перевозчиков NYK, MOL и K Line

Экономика и бизнес Транспорт
3 июля, 15:01 UTC+3

Объединенная компания может стать шестой крупнейшей контейнерной линией в мире с флотом вместимостью в 1,4 млн TEU

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила слияние крупнейших контейнерных перевозчиков Японии - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Ltd. (NYK), Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line), говорится в сообщении регулятора.

"Комиссия пришла к выводу, что эта сделка не несет никаких рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства ЕС, учитывая, что слияние имеет ограниченное влияние на рынок контейнерных перевозок по направлению в/из Европы, а также принимая во внимание тот факт, что участники сделки испытывают достаточное конкурентное давление со стороны других участников рынка", - отмечается в заявлении регулятора.

Ранее антимонопольные власти Южной Африки заблокировали сделку, мотивируя это тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.

Согласно решению комиссии, слияние "увеличит вероятность координации, в силу создания дополнительных структурных связей на рынке линейных контейнерных перевозок".

Регулятор также считает, что сделка создает предпосылки для усиления координации на рынке автомобильных перевозчиков, на котором уже были прецеденты сговора операторов с участием как раз компаний-участников настоящей сделки.

Три крупнейших японских судоходных холдинга объявили о планах создания объединенного контейнерного оператора, с целью обеспечения конкурентоспособности операций в условиях стремительной консолидации в отрасли, в октябре 2016 года.

Объединенная компания может стать шестой крупнейшей контейнерной линией в мире с флотом вместимостью в 1,4 млн TEU. Запуск операций ожидается 1 апреля 2018 года.

В марте слияние японских было одобрено антимонопольным ведомством Сингапура, которое заключило, что вряд ли оно может ухудшить состояние конкурентной среды, учитывая большое количество операторов и низкую концентрацию в сегменте рынка, где работают три перевозчика.

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