Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собрание акционеров вновь утвердило Андрея Мартиросова главой UTair

Экономика и бизнес Транспорт
3 июля, 15:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля./ТАСС

Топ-менеджер занимает эту должность с 1999 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Мартиросов

Андрей Мартиросов

© Геннадий Хамельянин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля./ТАСС/. Акционеры группы UTair на годовом собрании утвердили главой авиакомпании Андрея Мартиросова, занимавшего эту должность около 18 лет, сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Главой авиакомпании избран Андрей Мартиросов, занимающий эту должность с 1999 года. Также собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках", - сообщили в пресс- службе.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
5
Путин и Си Цзиньпин подпишут в Москве два заявления
6
Жертвами крупного ДТП в Баварии стали 18 человек
7
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама