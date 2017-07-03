Собрание акционеров вновь утвердило Андрея Мартиросова главой UTair

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля./ТАСС/. Акционеры группы UTair на годовом собрании утвердили главой авиакомпании Андрея Мартиросова, занимавшего эту должность около 18 лет, сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Главой авиакомпании избран Андрей Мартиросов, занимающий эту должность с 1999 года. Также собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках", - сообщили в пресс- службе.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.