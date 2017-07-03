Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в I полугодии 2017 года вырос на 17%

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за первые шесть месяцев этого года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила в понедельник помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала по итогам первого полугодия 2017 года увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сказала Гамзатова, не уточнив общее количество перевезенных пассажиров.

По ее словам, с января по июнь текущего года на 17 % по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось и количество авиавылетов.

Аэропорт Махачкалы после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам прошлого года, как сообщал ТАСС ранее, пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличился на 23% по сравнению с 2015 годом и составил более 869 тыс. человек.

Единственный аэропорт Дагестана к 2019 году планирует увеличить пассажиропоток до 1 млн человек в год. Сейчас пропускная способность авиаузла на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров. Ежедневно из Махачкалы вылетают восемь-десять самолетов в Москву, совершаются ежедневные рейсы в Санкт-Петербург. Из Махачкалы можно отправиться в Сургут, Ростов-на Дону, Сочи и Минеральные Воды, выполняются рейсы в Казахстан и Турцию.