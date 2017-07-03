В порт Бронка поставлен погрузчик Konecranes SMV 16-1200C

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля./ТАСС/. В порт Бронка (Санкт-Петербург) поставлен погрузчик Konecranes SMV 16-1200C грузоподъемностью 16 тонн, предназначенный для обработки грузов на ро-ро терминале, сообщается на сайте ООО "Феникс" (оператор ММПК "Бронка").

"Использование данного оборудования позволит ускорить работы на железнодорожном фронте, погрузку пиломатериалов и ДСП, а также затарку и растарку ролл-трейлеров", - говорится в сообщении.

Поставка второго аналогичного погрузчика ожидается в сентябре.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс "Бронка" возводится в черте Большого порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов общей перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.