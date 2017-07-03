Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-июне 2017 года составила 7 млн тонн

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2017 года составила около 7 млн тонн грузов, что на 2,1% ниже показателя прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

Объем погрузки грузов по номенклатурам в январе-июне 2017 года составил:

- угля - 4,1 млн тонн (+1,6%),

- строительных грузов - 743,2 тыс. тонн (-25,4%),

- импортных грузов - 670,7 тыс. тонн (+49,2%),

- нефти и нефтепродуктов - 450,5 тыс. тонн (-26,4%),

- лесных грузов - 260,8 тыс. тонн (+0,8%),

- зерна - 191,9 тыс. тонн (-29,2%),

- жмыхов - 102,4 тыс. тонн (увеличение более чем в 2 раза),

- металлолома - 80,4 тыс. тонн (-19,1%),

- огнеупорных материалов - 44,7 тыс. тонн (увеличение почти в 2 раза),

- метизов - 36,6 тыс. тонн (-4,9%),

- руды цветной - 27,9 тыс. тонн (-6,7%).

Грузооборот за отчетный период составил 133,3 млрд тонно-км (+8,1%).

По оперативной информации, в июне 2017 года на ЗабЖД погружено 947,2 тыс. тонн различных грузов, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 8,1%. Грузооборот вырос до 20,7 млрд тонно-км (+3,2%).