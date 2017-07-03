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Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEU

Экономика и бизнес Транспорт
3 июля, 16:27 UTC+3

Общее значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index по состоянию на 30 июня 2017 года составило $918,83 за TEU

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© EPA/FOCKE STRANGMANN

ШАНХАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на ключевых маршрутах из Азии в Европу по итогам прошлой недели увеличились на 15,1%, до $1015 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты Средиземного моря выросли на 8,3%, до $951 за TEU.

Ставки на сервисах, пересекающих Тихий океан, также показали рост: на порты западного побережья США - на 26,2%, до $1378 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья - на 17%, до $2356 за FEU.

Общее значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index по состоянию на 30 июня 2017 года составило $918,83 за TEU (+11,07%).

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