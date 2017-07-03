Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEU

В России до конца 2017 года откроется сеть магазинов DisneyЭкономика и бизнес 3 июля, 16:35
Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 16:31
ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем СорокинымСпорт 3 июля, 16:30
Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEUТранспорт 3 июля, 16:27
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-июне 2017 года составила 7 млн тоннТранспорт 3 июля, 16:21
Банк "Югра" поддержит российский оборонный комплексНовости партнеров 3 июля, 16:18
ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛСпорт 3 июля, 16:14
Кремль считает встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для РФ и СШАПолитика 3 июля, 16:10
Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июляЭкономика и бизнес 3 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на ключевых маршрутах из Азии в Европу по итогам прошлой недели увеличились на 15,1%, до $1015 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты Средиземного моря выросли на 8,3%, до $951 за TEU.
Ставки на сервисах, пересекающих Тихий океан, также показали рост: на порты западного побережья США - на 26,2%, до $1378 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья - на 17%, до $2356 за FEU.
Общее значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index по состоянию на 30 июня 2017 года составило $918,83 за TEU (+11,07%).