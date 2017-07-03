Частота авиаперелетов между Петербургом и Ираном в 2017 года может вырасти вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Частота авиаперелетов между Санкт-Петербургом и городами Ирана по итогам 2017 года может быть увеличена практически в два раза. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"В 2017 году планируется почти двукратное увеличение частоты полетов, ожидается, что количество вылетов превысит отметку в 150 операций. В летнюю навигацию 2016 года на отправление из Санкт-Петербурга в Тегеран было обслужено 88 рейсов", - говорится в сообщении.

Дополнительные рейсы появились после расширения географии перелетов и новых авиаперевозчиков. Ранее Санкт-Петербург был связан прямым авиасообщение только со столицей Ирана Тегераном, среди новых направлений крупные города Ирана - Мешхед и Исфахан. В частности, авиакомпания Mahan Air с 30 июня до 8 сентября будет выполнять еженедельные чартерные перевозки в Мешхед, а Zagros Airlines до 22 сентября раз в две недели - чартерные перелеты в Исфахан. В общей сложности количество авиакомпаний, выполняющих программы цепочек чартерных рейсов в Иран в этом году, увеличилось до семи.

"Мы видим существенный рост туристического спроса со стороны Ирана, что связано с высокими потенциалом Санкт-Петербурга как культурного центра. Только в 2016 году прямыми рейсами между Санкт-Петербургом и Тегераном воспользовались свыше 33 тыс. человек. Мы ожидаем, что с открытием полетов в новые города и увеличением частоты рейсов в Тегеран поток будет возрастать", - прокомментировал директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью "Воздушные ворота Северной столицы" Денис Павшинский.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже итогов 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. За пять месяцев текущего года аэропорт обслужил 5,4 млн человек, что на 25,9% выше аналогичного периода прошлого года.