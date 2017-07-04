СМИ: желдороги на подходах к портам АЧБ смогут пропускать до 153 пар поездов в сутки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пропускная способность железных дорог Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) к 2019 году достигнет 153 пар поездов в сутки, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по экономике, финансам и корпоративной координации Алексея Мельникова.

По данным "Ъ", уже в 2018 году этот показатель составит 41 пару за счет реконструкции и строительства новых железнодорожных путей на участке от станции Котельниково Волгоградской области до Таманского полуострова и непосредственно Керченского пролива. Сейчас пропускная способность там составляет от 34 до 53 пар поездов в сутки. Как пояснили "Ъ" в ОАО "РЖД", наряду с обходом Краснодарского узла в 2018 году будут введены вторые пути общей протяженностью 70 км на пяти лимитирующих перегонах, что позволит увеличить пропускную способность на 113 пар поездов (с 41 до 154 пар). Завершение строительства вторых путей на направлении Котельниково-Тихорецкая-Крымская запланировано на 2019 год.

Как сообщалось ранее, программу усиления подходов к портам АЧБ завершат досрочно, в 2019 году вместо 2020 года. Ее общая стоимость, по последним данным "Ъ", составляет 166,1 млрд руб. Для досрочного завершения программы необходимо 22,6 млрд руб. бюджетных средств.

При этом пропускная способность моста через Керченский пролив остается без изменений - 47 пар поездов в сутки, отмечает газета. Открытие железнодорожного движения по мосту запланировано на декабрь 2019 года. Расчетная скорость движения пассажирских поездов - 120 км/ч, грузовых - 80 км/ч. Мост также включает в себя автомобильную часть, которая будет запущена в 2018 году. Строительство ведет "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, стоимость проекта почти 228 млрд руб.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Крымской железной дороги (КЖД) Алексея Гладилина, к окончанию строительства моста уже согласована маршрутная сеть. Она составляет на 2020 год 15 пар пассажирских поездов: по два поезда в Севастополь, Евпаторию, Феодосию, остальные - в Симферополь, география - Петербург, Москва, Екатеринбург и Мурманск. По его словам, к запуску железнодорожной части моста КЖД закупит 800 вагонов, большая часть из которых будут "двухэтажные спальные вагоны, в купейном исполнении".

По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", развитие инфраструктуры помимо пропуска 15 пар пассажирских поездов в сутки должно обеспечить снятие дефицита пропускной способности на направлении к портам юга России, где существует масштабный потенциал роста экспортных грузопотоков к 2025 году. Предполагается, что в результате завершения строительства вторых главных путей от Котельниково до Вышестеблиевской, обхода Краснодарского узла, новой железнодорожной линии Журавка-Миллерово и железнодорожного моста в Крым принципиально изменится специализация по направлениям СКЖД, отмечает собеседник "Ъ". По направлению Чертково-Ростов - станции Черноморского побережья в основном будут осуществляться пассажирские перевозки, а направление Котельниково-Тихорецкая-Новороссийск-Тамань станет основным для грузовых перевозок, поясняет он.