Более 61 млн руб. направят в 2017 г. на развитие речных грузоперевозок в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Речные грузоперевозки развивают в Алтайском крае, в 2017 году на эти цели планируется направить в общей сложности 61,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства строительства, транспорта и ЖКХ региона.

"На развитие речного транспорта средства в крае направляют по договору между регионом, бизнесом и администрацией Обского бассейна внутренних водных путей. В 2015 году сумма составила около 30 млн рублей, в 2016 - 32,2 млн рублей, до конца 2017 года она составит 61,4 млн рублей. То есть в общей сложности - более 120 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Средства пойдут, в том числе, на расчистку русла реки Оби. Как сообщил на пресс-конференции глава министерства Иван Гилев, одна из проблем развития водных грузоперевозок состоит в том, что в некоторых точках река Обь обмелела, и это мешает судоходству.

"За те 20 лет, которые никто не плавал, у нас русло реки в значительной части было испорчено, и период навигации был очень короткий. С одной стороны - в этом году боялись второй волны паводка, а с другой стороны - вода ушла, перекаты не могут работать, может не хватать воды для прохождения барж. Вопрос по расчистке русла решается - если говорить о зоне, где у нас с фарватером проблемы, то в разных местах в общей сложности вывезено около 400 тысяч тонн грунта", - сказал Гилев.

В планах региона - к 2020 году увеличить грузоперевозки по воде до 10% от общего объема - примерно до 600 тысяч тонн. Кроме того, одна из задач - увеличить период навигации в этом году до 100 дней - в прошлом году он составил 90 дней.

Как сообщалось ранее, на сегодня в Алтайском крае лишь 5% грузов перевозятся речным транспортом. Одна из главных целей усиления речных грузоперевозок - разгрузить дороги региона от грузовиков, что обеспечит сохранность трасс. Продукция грузоперевозок в регионе - инертные материалы для строительства, щебень и песок.