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Погрузка на Дальневосточной желдороге в январе-июне сократилась на 1,2%, до 23,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
4 июля, 11:17 UTC+3

Грузооборот с начала 2017 года составил 101,2 млрд тарифных тонно-км, что на 6,2% больше уровня прошлого года

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2017 года составила 23,5 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Грузооборот с начала 2017 года составил 101,2 млрд тарифных тонно-км, что на 6,2% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6% и составил 132 млрд тонно-км.

В отчетном периоде по основной номенклатуре грузов погружено:

- каменного угля - 9,38 млн тонн (-10,75% к январю-июню 2016 года);

- нефтепродуктов - 4,87 млн тонн (+6,7%);

- лесных грузов - 2,65 млн тонн (+6,2%).

- цемента - 589,9 тыс. тонн (+17,6%);

- черных металлов - 134 тыс. тонн (-44,5%);

- лома черных металлов - 104 тыс. тонн (-6,5%).

Погрузка за июнь текущего года составила 4 млн тонн, что на 4,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот за прошлый месяц увеличился на 5,2% и составил 16,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 4,1% и составил 21,3 млрд тонно-км.

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