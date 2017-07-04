СМИ: число внеплановых ремонтов новых локомотивов РЖД за 2 года увеличилось на 17%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число внеплановых ремонтов новых локомотивов ОАО "РЖД" за два прошедших года увеличилось на 16,9%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

Согласно отчету СП, на 993 приобретенных в этот период локомотива приходится 1460 претензий к их качеству: в 2015 г. - 673, в 2016 г. - 787. Самое большое число ремонтов на единицу техники приходится на Западно-Сибирскую дирекцию тяги, а самое маленькое - на Южно-Уральскую (13 неисправностей на 114 локомотивов).

Простои локомотивов во время ремонта снижали объемы перевозок и, соответственно, доходы РЖД, замечает аудитор СП Валерий Богомолов.

Однако в РЖД утверждают, что временное выбытие грузовых локомотивов из рабочего парка не оказывает критического влияния на объемы перевозимых грузов, о чем свидетельствует существенный рост грузооборота на сети железных дорог. Так, по данным компании, погрузка на сети РЖД в 2016 году составила 1,22 млрд т (+0,6% к 2015 году). Грузооборот увеличился на 1,6%, до 2,34 трлн ткм. За январь - май 2017 года погрузка выросла на 3,8%, до 516,9 млн т, грузооборот - на 7,4%, до 1,02 трлн ткм по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Кроме того, РЖД совместно с производителями разработали план по снижению до 2020 года средней доли неисправных локомотивов на четверть по сравнению с 2016 годом, добавил представитель РЖД. Производители и сервисные компании должны усовершенствовать систему постгарантийного обслуживания, поскольку зачастую в этот период технические характеристики машин не соответствуют заявленным изначально.

В парке РЖД около 20,5 тыс. локомотивов, в 2015-2016 гг. на средства ФНБ (60,2 млрд руб.) монополия купила 502 локомотива, еще 491 приобрела на свои средства (67,6 млрд руб.). Основные поставщики новой тяги, по данным СП, "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Уральские локомотивы". Средний срок службы локомотива составляет 35 лет, при продлении - 40 лет. Средний возраст грузовых локомотивов достиг 27,28 года, пассажирских - 20,84 года.

Примерно 40% ремонтов тяги РЖД приходится на пробои линий изоляции двигателя, уточняет один из собеседников "Ведомостей". Ежегодно на простоях тяги в ремонте РЖД теряет более 1 млрд руб., говорит он.

По мнению участников рынка, опрошенных газетой, существующего тягового парка не хватает: в первом квартале 2017 года из-за неподачи локомотивов операторы потеряли около 430-450 млн руб.

Однако эксперты считают, что РЖД нужно не увеличивать парк локомотивов, а переходить на контракты жизненного цикла, при которых производитель и сервисная компания несут ответственность за технику. Они нивелируют возможные потери, повысят оборачиваемость локомотивов, это позволит сократить парк не менее чем на 3 тыс. единиц с эффектом в 30 млрд руб., отмечает собеседник "Ведомостей": "К 2020 г. потребный парк может сократиться до 18 000, уровень износа снизится за счет проведения капитального ремонта даже при консервативной программе закупок: порядка 450 единиц в 2017 г., 400 в 2018 г. и 385 в 2019 г.".