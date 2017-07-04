Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования с декабря увеличится до 120 дней

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с декабря текущего года начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до отправления. Об этом во вторник сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер.
"Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель", - сказал он.
С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.