Срок предпродажи билетов на поезда дальнего следования с декабря увеличится до 120 дней

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с декабря текущего года начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 суток до отправления. Об этом во вторник сообщил журналистам глава департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер.

"Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель", - сказал он.

С прошлого года у россиян появилась возможность покупать билеты на поезда дальнего следования за 60 дней до отправления. Ранее этот срок составлял 45 дней.