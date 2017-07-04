"Порт Высоцкий" в январе-июне увеличил перевалку угля на 16,6%, до 3,5 млн тонн

Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20Международная панорама 4 июля, 14:00
Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЫСОЦК, 4 июля. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк) в январе-июне 2017 года перевалила 3,5 млн тонн российского энергетического угля, что на 16,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.
В июне 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 585,99 тыс. тонн угля.
ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).