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"Порт Высоцкий" в январе-июне увеличил перевалку угля на 16,6%, до 3,5 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
4 июля, 12:52 UTC+3

В июне 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 585,99 тыс. тонн угля

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

ВЫСОЦК, 4 июля. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк) в январе-июне 2017 года перевалила 3,5 млн тонн российского энергетического угля, что на 16,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

В июне 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 585,99 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).

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