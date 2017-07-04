"Порт Высоцкий" в январе-июне увеличил перевалку угля на 16,6%, до 3,5 млн тонн

ВЫСОЦК, 4 июля. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк) в январе-июне 2017 года перевалила 3,5 млн тонн российского энергетического угля, что на 16,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

В июне 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 585,99 тыс. тонн угля.

ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).