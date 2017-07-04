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Власти предлагают стивидорам Приморья покупать датчики загрязнения воздуха на условиях ГЧП

Экономика и бизнес Транспорт
4 июля, 14:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, июля. /ТАСС

Стивидоры уже частично взяли на себя обязательства по реализации комплексного плана природоохранных мероприятий, утвержденного губернатором в марте текущего года

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края предлагают стивидорам (компаниям, занимающимся разгрузкой судов) порта Находка приобретать датчики, которые следят за содержанием угольной пыли в воздухе, на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила пресс-служба администрации региона во вторник.

Проблему угольной пыли в порту приморского города Находка затронул местный школьник Андрей Боль во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня 2017 года.

"Мы рассчитываем, что вы на условиях государственно- частного партнерства в приобретении этих датчиков поучаствуете. Пыль-то от вас идет. А система мониторинга является важным фактором спокойствия населения. Для нас комфортная среда для жизни людей - приоритет", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Миклушевского, сказанные на встрече с портовиками в Находке.

Отмечается, что стивидоры уже частично взяли на себя обязательства по реализации комплексного плана природоохранных мероприятий, утвержденного губернатором в марте текущего года.

"Из 580 миллионов рублей средств, заявленных стивидорами на эти цели, освоено уже более 400. В частности, закуплены системы пылеподавления, спецтехника, реагент для орошения угля, ведется установка защитных экранов на причалах", - цитирует пресс-служба заместителя директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Натальи Федорец.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Приморья. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Всего в Находке перевалку угля ведут 12 компаний, их грузооборот составляет около 20 млн тонн (на 15% больше, чем в прошлом году).

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