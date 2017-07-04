Росавиация аннулировала сертификат "Алтайских авиалиний" по заявлению компании

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании "Алтайские авиалинии" по собственному заявлению компании. Соответствующий приказ подписан 3 июля, сообщается в пресс-релизе Росавиации.
"Аннулировать сертификат эксплуатанта N333 Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Алтайские авиалинии"", - говорится сообщении ведомства.
Как отмечается, заявление от авиакомпании поступило 21 июня текущего года.
Компания "Алтайские авиалинии" образована в 1997 г. на базе Барнаульского государственного авиапредприятия в целях оказания авиационных услуг для отраслей экономики края. Основные виды деятельности компании - коммерческие воздушные перевозки, туристические полеты, аварийно-спасательные работы, воздушные съемки и др.