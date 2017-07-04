Прибалтийская верфь "Янтарь" вложит 1 млрд руб. в обновление причальных сооружений

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" объявил конкурс на реконструкцию достроечных набережных (причальных сооружений для стоянки спущенных на воду кораблей при их достройке - прим. ТАСС). На работы, которые планируется завершить в начале 2019 года, потратят более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Реконструкция двух достроечных набережных, которые сегодня находятся в изношенном состоянии, будет проведена в рамках программы модернизации производственных мощностей на собственные средства завода "Янтарь". Часть денег предоставит также "Объединенная судостроительная корпорация", в состав которой входит калининградское предприятие", - рассказал Михайлов.

По его словам, итоги конкурса планируется подвести в августе 2017 года. "Реконструкции достроечных набережных завода это - продолжение масштабной программы модернизации предприятия. В течение 2016 года "Янтарь" продолжал развивать производственные мощности, вышел на завершающую стадию первого этапа программы модернизации, предусматривающего техническое перевооружение машиностроительного и трубогибочного производств, обновление станочного парка этих двух производств", - отметил Михайлов. В последующем планируется завершить модернизацию машиностроительного и трубогибочного производств и начать реконструкцию корпусозаготовительного.

ПСЗ "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За минувшие годы на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. Контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" находится у государственного АО "Объединенная судостроительная корпорация".