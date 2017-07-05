Стартовая стоимость контрольного пакета акций камчатского аэропорта составит 760 млн руб.

МОСКВА, 5 июля./ТАСС/. Правительство Камчатского края планирует к 1 сентября выбрать инвестора строительства международного терминала в главном аэропорту региона "Петропавловск-Камчатский" (Елизово), стартовая стоимость контрольного пакета акций составит около 760 млн рублей. Об этом сообщил во вторник на презентации проекта заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь.

"Планируем 21 августа прекратить прием заявок и ориентировочно до 1 сентября уже определиться с инвестором", - отметил он.

Проект предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, оборудование привокзальной площади, строительство гостиницы и модернизацию существующих объектов служебно- технической территории аэропорта.

Как рассказал генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегов, заявки претендентов на участие в проекте будут оцениваться по нескольким критериям.

"Главным является цена приобретения акций аэропорта. Кроме того, в рамках конкурса будут оцениваться обоснованность финансового предложения инвестора и готовность инвестора взять обязательства по строительству дополнительных объектов аэропорта",- отметил он, уточнив, что строительство нового терминала обусловлено развитием внутреннего и внешнего туризма.

Главный международный аэропорт Камчатки расположен в 29 км от Петропавловска-Камчатского, в 2 км от города Елизово. Он обеспечивает регулярное авиасообщение Камчатского края с городами России. Также из аэропорта выполняются международные чартерные рейсы в Бангкок, Нячанг и Пхукет, сезонные регулярные рейсы в Анкоридж и Японию.