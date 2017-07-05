РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. т

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки тихоокеанских морепродуктов в 2,3 раза, до 154,7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

"Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 83 ускоренных рефрижераторных поезда, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 154,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней.

Кроме того, перевозка рыбы со станций Дальневосточной железной дороги в центральные регионы РФ по итогам первого полугодия 2017 г. составила 286 тыс. тонн.