РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. т

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки тихоокеанских морепродуктов в 2,3 раза, до 154,7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.
"Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 83 ускоренных рефрижераторных поезда, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 154,7 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Ускоренные рефрижераторные поезда формируются на станциях Мыс Чуркин и Угольная, где консолидируются вагоны с других станций Приморского края. Время следования таких составов до центральных регионов страны составляет около 10 дней.
Кроме того, перевозка рыбы со станций Дальневосточной железной дороги в центральные регионы РФ по итогам первого полугодия 2017 г. составила 286 тыс. тонн.