"Аврора" и Хабаровский аэропорт подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

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ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. АО "Авиакомпания "Аврора" и ОАО "Хабаровский аэропорт" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнерстве по развитию внутренних и международных регулярных и чартерных пассажирских перевозок, сообщается на сайте авиакомпании.
"Меморандумом предусмотрена совместная разработка долгосрочного плана развития воздушных перевозок через международный аэропорт Хабаровск (Новый), заключение соглашения об уровне качества обслуживания и договора базирования воздушных судов (ВС) авиакомпании "Аврора", предусматривающего проведение техобслуживания и регламентных работ разных типов ВС с использованием ангарной инфраструктуры аэропорта", - говорится в сообщении.
Стороны также договорились о продвижении брендов и услуг аэропорта Хабаровск и авиакомпании "Аврора" на российском и международном рынках.
АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению правительства РФ. На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.
ОАО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый), это крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.