Енисейское пароходство в 2017 г. перевезет в Дудинку для "Норникеля" 1,7 млн тонн грузов

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) перевезет за навигацию 2017 года в морской порт Дудинка (север Красноярского края) более 1,7 млн тонн грузов для компании "Норникель". Об этом сообщили в среду ТАСС в пароходстве.
"Направление перевозок по линии Красноярск - Дудинка открылось. Планируем перевести более 1,7 млн тонн грузов для "Норникеля", в том числе 1,5 млн тонн песка с Червинского месторождения. В обратном направлении будет перевезено 120 тыс. тонн серы. Но, возможно, планы перевозок будут скорректированы в сторону увеличения", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя пароходства, в 2016 году ЕРП перевезло для компании 2,5 млн тонн грузов на север Красноярского края и 182 тыс. тонн серы с предприятий компании в Красноярск.
ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - горно-металлургическая компания "Норильский никель".