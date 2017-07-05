Енисейское пароходство в 2017 г. перевезет в Дудинку для "Норникеля" 1,7 млн тонн грузов

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) перевезет за навигацию 2017 года в морской порт Дудинка (север Красноярского края) более 1,7 млн тонн грузов для компании "Норникель". Об этом сообщили в среду ТАСС в пароходстве.

"Направление перевозок по линии Красноярск - Дудинка открылось. Планируем перевести более 1,7 млн тонн грузов для "Норникеля", в том числе 1,5 млн тонн песка с Червинского месторождения. В обратном направлении будет перевезено 120 тыс. тонн серы. Но, возможно, планы перевозок будут скорректированы в сторону увеличения", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя пароходства, в 2016 году ЕРП перевезло для компании 2,5 млн тонн грузов на север Красноярского края и 182 тыс. тонн серы с предприятий компании в Красноярск.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - горно-металлургическая компания "Норильский никель".