СМИ: Вьетнам направит $3,8 млрд на развитие городской ж/д инфраструктуры

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ХАНОЙ, 5 июля. /ТАСС/. Вьетнам одобрил инвестиции в размере $3,8 млрд в развитие городского железнодорожного транспорта в Ханое, сообщает Xinhua.
По данным агентства, все проекты планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства.
Первая городская железная дорога в Ханое - Cat Linh-Ha Dong - находится на стадии завершения. Контракт на строительство выиграла китайская компания China Railway Engineering Corporation.