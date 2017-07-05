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СМИ: Вьетнам направит $3,8 млрд на развитие городской ж/д инфраструктуры

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 13:01 UTC+3

Все проекты планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства

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Материал из 1 страницы

ХАНОЙ, 5 июля. /ТАСС/. Вьетнам одобрил инвестиции в размере $3,8 млрд в развитие городского железнодорожного транспорта в Ханое, сообщает Xinhua.

По данным агентства, все проекты планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства.

Первая городская железная дорога в Ханое - Cat Linh-Ha Dong - находится на стадии завершения. Контракт на строительство выиграла китайская компания China Railway Engineering Corporation.

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