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Объем ж/д перевозок нефтепродуктов в порты в I полугодии 2017 г. сократился на 6,6%

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 13:07 UTC+3

На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,8% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 20,9%, Высоцк - 9,6%

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-июне 2017 года сократились на 6,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 39,01 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 38,88 млн тонн (-6,5%), импортные - 0,13 млн тонн (-20%).

Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 12,35 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 8,11 млн тонн (-5,3%), Высоцк - 3,74 млн тонн (-16,2%), Туапсе - 3,34 млн тонн (-0,7%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,8% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 20,9%, Высоцк - 9,6%.

Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау (Казахстан) составила 62,36 тыс. тонн (-15,5%), Находка - 23,36 тыс. тонн, Рига - 16,44 тыс. тонн (+56,1%).

По итогам июня 2017 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 5,39 млн тонн (-15,9% к июню 2016 года). Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 37,52 тыс. тонн (+84%).

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