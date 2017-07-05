Объем железноророжных перевозок черных металлов в порты в I полугодии достиг 13,7 млн тонн

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-июне 2017 года сократились на 2,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 13,7 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 13,36 млн тонн (-4,7%), импортные - 339,12 тыс. тонн (рост в 3,7 раза).

Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 5,46 млн тонн, что на 8,9% меньше, чем в январе-июне 2016 года. В порт Санкт-Петербург доставлено 2,6 млн тонн (+14,4%), Находка - 1,74 млн тонн (+5,8%), Туапсе - 1,07 млн тонн (-2,3%). На долю перевозок черных металлов в порт Новороссийск пришлось до 41% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург - 19%, Находка - 13%.

Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Санкт-Петербург составила 117,99 тыс. тонн, Усть-Луга - 108,24 тыс. тонн, Владивосток - 56,63 тыс. тонн.

По итогам июня 2017 года объем экспортных ж/д перевозок черных металлов в порты составил 1,79 млн тонн (-18,5% к июню 2016 года), импортных - 51,28 тыс. тонн (рост в 3 раза).