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Погрузка на Куйбышевской желдороге в I полугодии 2017 г. выросла на 2%

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 14:42 UTC+3

Грузооборот в январе-июне 2017 года увеличился на 11,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 83,8 млрд тарифных тонно-км

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© ОАО "РЖД"

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Погрузка на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) в первом полугодии 2017 года составила 33,6 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Основной прирост наблюдается по следующим видам грузов:

- нефтегрузы - 19,2 млн тонн (+0,5%);

- лесные грузы - 191,3 тыс. тонн (+53,7%);

- сельскохозяйственные машины - 1,2 тыс. тонн (+2,8%);

- сахар - 94,9 тыс. тонн (+44,7%);

- соль - 2,4 тыс. тонн (+57,2%);

- промтовары - 176,2 тыс. тонн (+5,7%);

- комбикорма - 2,1 тыс. тонн (+42,6%);

- флюсы - 98,3 тыс. тонн (+12,7%);

- химикаты и сода - 2,9 млн тонн (+4,5%);

- промышленное сырье - 1,8 млн тонн (+6%);

- грузы в контейнерах - 909,9 тыс. тонн (+13,8%);

- зерно - 549,9 тыс. тонн (+29,7%);

- метизы - 127,8 тыс. тонн (+11,1%).

Грузооборот в январе-июне 2017 года увеличился на 11,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 83,8 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за июнь 2017 года составила 5,3 млн тонн. Грузооборот в июне 2017 года составил 14,4 млрд тарифных тонно-км (+17,3%).

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