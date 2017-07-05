Погрузка на Куйбышевской желдороге в I полугодии 2017 г. выросла на 2%

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САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Погрузка на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) в первом полугодии 2017 года составила 33,6 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
Основной прирост наблюдается по следующим видам грузов:
- нефтегрузы - 19,2 млн тонн (+0,5%);
- лесные грузы - 191,3 тыс. тонн (+53,7%);
- сельскохозяйственные машины - 1,2 тыс. тонн (+2,8%);
- сахар - 94,9 тыс. тонн (+44,7%);
- соль - 2,4 тыс. тонн (+57,2%);
- промтовары - 176,2 тыс. тонн (+5,7%);
- комбикорма - 2,1 тыс. тонн (+42,6%);
- флюсы - 98,3 тыс. тонн (+12,7%);
- химикаты и сода - 2,9 млн тонн (+4,5%);
- промышленное сырье - 1,8 млн тонн (+6%);
- грузы в контейнерах - 909,9 тыс. тонн (+13,8%);
- зерно - 549,9 тыс. тонн (+29,7%);
- метизы - 127,8 тыс. тонн (+11,1%).
Грузооборот в январе-июне 2017 года увеличился на 11,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 83,8 млрд тарифных тонно-км.
Погрузка за июнь 2017 года составила 5,3 млн тонн. Грузооборот в июне 2017 года составил 14,4 млрд тарифных тонно-км (+17,3%).