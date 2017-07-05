Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в в I полугодии 2017 г. составила 6,5 млн тонн

МОСКВА, 5 июля./ТАСС/. Погрузка (экспорт и внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская по итогам января-июня 2017 года составила 6,51 млн тонн, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 9,1%.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, Киришский НПЗ (станция Кириши, Ленинградская область) за отчетный период погрузил 5,84 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем-июнем 2016 года объем погрузки увеличился на 1%. Доля погрузки предприятия составляет 8,2% совокупного объема.

Погрузка Сургутским ЗСК на станции Нижневартовск-1 (Ханты-Мансийский автономный округ) выросла на 12,9%, до 0,02 млн тонн, Антипинским НПЗ (станция Войновка, Тюменская область) - на 40,1%, до 1,47 млн тонн, Сызранским НПЗ (Сызрань-1, Самарская область) - на 10,3%, до 1,04 млн тонн, Саратовским НПЗ (станция Князевка, Саратовская область) - на 57%, до 0,95 млн тонн.

Погрузка Ачинским НПЗ (Новая Еловка, Красноярский край) сократилась на 26,1%, до 2,23 млн тонн, Московским НПЗ (Яничкино, Московская область) - на 18,5%, до 1,91 млн тонн, Уфанефтехим (Загородняя, Республика Башкортостан) - на 17,7%, до 1,5 млн тонн.

В январе-июне 2017 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 71,67 млн тонн (рост относительно аналогичного периода прошлого года - 0,5%). Погрузка для отправки на экспорт составила 37,13 млн тонн (-1,2%), на внутренний рынок - 34,54 млн тонн (+2,3%).

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-июня 2017 года погружено 122,93 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года (122,16 млн тонн) на 0,6%. В том числе топочного мазута погружено 25,15 млн тонн (+0,3%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 15,28 млн тонн (-5,1%), сырой нефти - 10,6 млн тонн (+4,6%).