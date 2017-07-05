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Лоукостер "Победа" ввел рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 16:33 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, июля. /ТАСС

Из аэропорта Пулково лайнер Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров будет вылетать в в 14:20 мск

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КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" в рамках летнего расписания ввела рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"В рамках летнего расписания аэропорта Геленджик российский лоукостер "Победа" будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Из аэропорта Пулково лайнер Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров будет вылетать в в 14:20 мск, а прибывать в место назначения - в 13:45 мск. Из Геленджика вылет намечен на 10:40 мск, прибытие в Санкт-Петербург - в 13:45 мск. "Победа" уже выполняет ежедневные рейсы из Геленджика в Москву.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (100% дочернее предприятие Changi Airport Group).

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них, кроме Германии: Кипр, Италия и Австрия, Армения, Грузия, Азербайджан, Испания. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG, до 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

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