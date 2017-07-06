РЖД сформируют пакет заказов для машзавода в Кировской области

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги", РЖД) сформирует пакет заказов для завода "1 Мая" в Кировской области, который в этом году возобновил работу после банкротства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам встречи начальника филиала Анатолия Лесуна и главы региона Игоря Васильева.
"Лесун отметил правильную политику правительства региона по поддержке этого уникального в масштабах России предприятия и сообщил о планируемом пакете заказов со стороны ГЖД. Уже в ближайшее время ГЖД намерена сформировать заказы на ремонт двух железнодорожных кранов", - говорится в сообщении.
Лесун также отметил, что сейчас требуют замены порядка 13 вагонов из числа курсирующих по территории Кировской области. Основные затраты на приобретение необходимого подвижного состава лягут на областной бюджет. Васильев сообщил о готовности рассмотреть вопрос приобретения подвижного состава по схеме лизинговой аренды.
Единственный в России и странах СНГ производитель дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу "Кировский машзавод 1 Мая" в марте возобновил работу после банкротства. Предварительно, по итогам года объем произведенной продукции составит более 820 млн рублей.
С 2009 года объемы закупок заводской техники сократились, в 2014-2015 годах деятельность предприятия была убыточной. В 2015 году Арбитражный суд Кировской области признал завод банкротом, в январе 2016 года была введена процедура внешнего управления. Общая кредиторская задолженность составляла более 600 млн рублей.