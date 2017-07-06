Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портах

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Главной причиной роста контейнерооборота на железной дороге эксперты называют рублевую ставку на перевозку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Тушин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот в портах растет медленнее, чем на железной дороге, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные экспертов.

За пять месяцев текущего года контейнерооборот портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 820,19 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В мае рост составил 8,3%. Общий грузооборот портов вырос за этот период на 7%.

Ранее ТАСС сообщал, что перевозка контейнеров по сети железных дорог России в январе-июне 2017 года увеличилась на 20,3%, до 1,85 млн TEU.

Один из экспертов отрасли, собеседник газеты, говорит, что рост контейнерооборота можно назвать восстановительным, но железная дорога показывает рекордные показатели, а порты - нет. Главной причиной роста контейнерооборота на железной дороге он называет рублевую ставку на перевозку. При этом стоимость ставки на текущие контракты не влияет, объясняет он.

"Автопроизводители как возили морем, так и будут возить, а для новых товарных групп грузоотправители чаще выбирают железную дорогу, в том числе из-за сокращенных сроков доставки", - отмечает эксперт.

По словам заместителя гендиректора ГК "Балтика-транс" Ирины Капитановой, стоимость доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Петербург морем будет не менее $2,1 тыс., по железной дороге - на 30% дороже, срок доставки морем - 32-34 дня, на поезде может быть в 2 раза быстрее.

"Вывозить продукцию на экспорт по договору в валюте сейчас выгодно, курс рубля полностью этому способствует", - говорит она.

Директор по интермодальным операциям "Даксера" Роман Ипатов отмечает, что базовая ставка морского фрахта по маршруту Юго-Восточная Азия - Европа за год выросла почти в 2 раза, но сервис остается востребованным в силу ряда факторов, один из которых - ограничение грузовой пропускной способности железнодорожного транспорта, который не сможет принять на себя весь текущий объем перевозок. По его словам, рост грузопотока через порты происходит из-за оживления рынка. Он также отмечает ежегодный прирост перевозок с использованием железнодорожного транспорта через Забайкальск и порты Дальнего Востока.

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша отмечает, что несмотря на увеличение морских ставок, доставка контейнера по железной дороге по-прежнему стоит существенно выше.

Еще один собеседник газеты, участник отрасли, не отмечает перетока грузов на железную дорогу, указывая на то, что стоимость железнодорожных перевозок из КНР в РФ остается высокой. Такая транспортировка груза не подходит тем бизнесменам, которые стремятся сократить затраты, подчеркивает он.

Генеральный директор "Трансфин-М" Дмитрий Зотов прогнозирует, что по итогам года позитивная динамика будет наблюдаться почти по всем группам грузов в портах Северо-Запада: порты продолжат перехватывать грузопоток с сухопутных погранпереходов в направлении европейских стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве начали строить два новых парка
2
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
3
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
4
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
5
На ВДНХ открыт шоу-рум программы реновации
6
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
7
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
Темы дня
Реклама