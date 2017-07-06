"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот в портах растет медленнее, чем на железной дороге, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные экспертов.

За пять месяцев текущего года контейнерооборот портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 820,19 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В мае рост составил 8,3%. Общий грузооборот портов вырос за этот период на 7%.

Ранее ТАСС сообщал, что перевозка контейнеров по сети железных дорог России в январе-июне 2017 года увеличилась на 20,3%, до 1,85 млн TEU.

Один из экспертов отрасли, собеседник газеты, говорит, что рост контейнерооборота можно назвать восстановительным, но железная дорога показывает рекордные показатели, а порты - нет. Главной причиной роста контейнерооборота на железной дороге он называет рублевую ставку на перевозку. При этом стоимость ставки на текущие контракты не влияет, объясняет он.

"Автопроизводители как возили морем, так и будут возить, а для новых товарных групп грузоотправители чаще выбирают железную дорогу, в том числе из-за сокращенных сроков доставки", - отмечает эксперт.

По словам заместителя гендиректора ГК "Балтика-транс" Ирины Капитановой, стоимость доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Петербург морем будет не менее $2,1 тыс., по железной дороге - на 30% дороже, срок доставки морем - 32-34 дня, на поезде может быть в 2 раза быстрее.

"Вывозить продукцию на экспорт по договору в валюте сейчас выгодно, курс рубля полностью этому способствует", - говорит она.

Директор по интермодальным операциям "Даксера" Роман Ипатов отмечает, что базовая ставка морского фрахта по маршруту Юго-Восточная Азия - Европа за год выросла почти в 2 раза, но сервис остается востребованным в силу ряда факторов, один из которых - ограничение грузовой пропускной способности железнодорожного транспорта, который не сможет принять на себя весь текущий объем перевозок. По его словам, рост грузопотока через порты происходит из-за оживления рынка. Он также отмечает ежегодный прирост перевозок с использованием железнодорожного транспорта через Забайкальск и порты Дальнего Востока.

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша отмечает, что несмотря на увеличение морских ставок, доставка контейнера по железной дороге по-прежнему стоит существенно выше.

Еще один собеседник газеты, участник отрасли, не отмечает перетока грузов на железную дорогу, указывая на то, что стоимость железнодорожных перевозок из КНР в РФ остается высокой. Такая транспортировка груза не подходит тем бизнесменам, которые стремятся сократить затраты, подчеркивает он.

Генеральный директор "Трансфин-М" Дмитрий Зотов прогнозирует, что по итогам года позитивная динамика будет наблюдаться почти по всем группам грузов в портах Северо-Запада: порты продолжат перехватывать грузопоток с сухопутных погранпереходов в направлении европейских стран.