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Аэропорт Минеральных Вод в I полугодии увеличил пассажиропоток на 26%

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 10:44 UTC+3

На внутренних воздушных линиях количество пассажиров увеличилось на 18%, на международных - на 125%

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© Денис Абрамов/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта города Минеральные Воды (Ставропольский край) в первом полугодии 2017 года вырос на 26% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили в дирекции аэропорта в четверг.

"За январь-июнь аэропорт обслужил более миллиона пассажиров. Общий рост пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составляет 26%", - сообщили в дирекции.

На внутренних воздушных линиях количество пассажиров увеличилось на 18%, на международных - на 125%. Этому способствовало возобновление рейсов в турецкие города Стамбул (четыре раза в неделю) и Анталью (три рейса в день). Увеличилась частота рейсов в Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан), открылось новое направление в казахстанскую Астану (два раза в неделю), с 12 июля будет возобновлено сообщение с еще одним казахстанским городом - Атырау.

На внутрироссийских направлениях значительный прирост отмечается на рейсах в Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. В сезон отпусков популярностью пользуются курортные направления - Сочи и Симферополь.

В тройку авиакомпаний, ставших лидерами по перевозке пассажиров из Минеральных Вод, в первом полугодии 2017 года вошли "Аэрофлот" (рост на 11% в сравнении с тем же периодом 2016 года), "Россия" (рост 75%) и UTair (рост 31%).

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