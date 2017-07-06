Перевозка лесных грузов в контейнерах по сети РЖД в I полугодии увеличилась на 31,5%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Контейнерные перевозки лесных грузов по сети железных дорог России в январе-июне 2017 года увеличились на 31,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 130,48 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Данная информация содержится в материалах РЖД.

В том числе экспортная перевозка составила 111,72 тыс. TEU, что на 26% превышает показатель января-июня 2016 года. Во внутреннем сообщении перевезено 13,19 тыс. TEU (+44,1%). Импортные контейнерные перевозки составили 1,09 тыс. TEU (-2,7%), транзитные - 4,48 тыс. TEU (рост с 0,32 тыс. TEU).

Отправка лесных грузов в контейнерах по сети РЖД ООО "Восход" за отчетный период составила 10 тыс. TEU (-2,7%), ОАО "Илим Тимбер"- 10,7 тыс. TEU (рост в 3 раза), ООО "Модуль" - 8,59 тыс. TEU (+90%).

По итогам 2016 года контейнерные перевозки лесных грузов по сети железных дорог России составили 211,69 тыс. TEU. В том числе экспортная перевозка составила 184,57 тыс. TEU, во внутреннем сообщении перевезено 21,44 тыс. TEU.