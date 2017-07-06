"Восточный порт" в I полугодии 2017 года перевалил 11,7 млн тонн угля

НАХОДКА, 6 июля. /ТАСС/. АО "Восточный порт" в первом полугодии 2017 года перевалило 11,7 млн тонн угля, что на 4% или на 410 млн тонн больше, чем в I полугодии прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В июне 2017 года было обработано 1,8 млн тонн угольной продукции различных марок.

С начала текущего года к причалам стивидорной компании вставали под погрузку 267 балкеров различной грузовместимости, в том числе шесть судов типа Capesize дедвейтом более 100 тыс. тонн. Среднесуточная выгрузка вагонов с начала 2017 года составила 915 единиц подвижного состава. Всего за первое полугодие было выгружено 159,48 тыс. вагонов с углем.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот стивидорной компании 39 млн тонн угля в 2019 году.