Перевозки пассажиров поездами Allegro в I полугодии выросли на 30%, до 230 тыс. человек

Легкоатлетка Сидорова выступит 15 июля на международном турнире в ГерманииСпорт 6 июля, 14:28
Карпов: возвращение Каспарова в шахматы нельзя назвать сенсациейСпорт 6 июля, 14:25
Агент: хоккеисты московского "Динамо" Никулин и Терещенко подали заявления в арбитраж КХЛСпорт 6 июля, 14:23
Сибирские конструкторы самолета-замены Ан-2 планируют начать производство через два годаСибирь 6 июля, 14:21
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 6 июля, 14:20
Российский фильм "Аритмия" стал фаворитом главного конкурса фестиваля в Карловых ВарахКультура 6 июля, 14:16
Космос на ладони: как сибирский физик создает микроиконы и сопла для наноспутниковВ стране 6 июля, 14:13
Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в июне 2017 г. вырос на 4,5%Транспорт 6 июля, 14:10
Гидрометцентр РФ отмечает проблему "ложных тревог" в СМС-сообщениях о ЧП в МосквеОбщество 6 июля, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки пассажиров скоростными поездами Allegro, курсирующими по маршруту Санкт- Петербург - Хельсинки, на 30% - до 229,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
В июне пассажироперевозки этими поездами выросли на 21,1%, до 46,5 тыс. человек.
По данным компании, с момента запуска скоростного сообщения Allegro в декабре 2010 г. перевезено 2,53 млн пассажиров.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70% от всего объема пассажирских перевозок РЖД со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) и поездом "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки).
Поезда Allegro курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки четыре раза в сутки.