Перевозки пассажиров поездами Allegro в I полугодии выросли на 30%, до 230 тыс. человек

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки пассажиров скоростными поездами Allegro, курсирующими по маршруту Санкт- Петербург - Хельсинки, на 30% - до 229,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В июне пассажироперевозки этими поездами выросли на 21,1%, до 46,5 тыс. человек.

По данным компании, с момента запуска скоростного сообщения Allegro в декабре 2010 г. перевезено 2,53 млн пассажиров.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70% от всего объема пассажирских перевозок РЖД со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) и поездом "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки).

Поезда Allegro курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки четыре раза в сутки.