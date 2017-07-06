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Перевозки пассажиров поездами Allegro в I полугодии выросли на 30%, до 230 тыс. человек

Экономика и бизнес Транспорт
6 июля, 13:04 UTC+3

С момента запуска скоростного сообщения Allegro в декабре 2010 г. перевезено 2,53 млн пассажиров

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года увеличили перевозки пассажиров скоростными поездами Allegro, курсирующими по маршруту Санкт- Петербург - Хельсинки, на 30% - до 229,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В июне пассажироперевозки этими поездами выросли на 21,1%, до 46,5 тыс. человек.

По данным компании, с момента запуска скоростного сообщения Allegro в декабре 2010 г. перевезено 2,53 млн пассажиров.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70% от всего объема пассажирских перевозок РЖД со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) и поездом "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки).

Поезда Allegro курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки четыре раза в сутки.

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