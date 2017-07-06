РЖД планируют перейти на контракты жизненного цикла при поставке и ремонте локомотивов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сформировало модель баланса парка локомотивов до 2025 года и планирует переход на использование контракта жизненного цикла, включающего поставку, техническое обслуживание и ремонт локомотивов. Это позволит повысить эффективности закупок, отметил президент компании Олег Белозеров на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге.

"Для повышения эффективности закупок локомотивов РЖД планирует переход на использование контракта жизненного цикла, включающего поставку, техническое обслуживание и ремонт локомотивов. РЖД сформировало баланс парка локомотивов до 2025 года с учетом роста объемов перевозок, а также прогнозов Института экономики и развития транспорта. Расчет произведен по целевым показателям роста производительности рабочего парка грузовых локомотивов (на 9,3% к 2020 году и на 15% к 2025 году) и снижения численности неэксплуатируемого парка", - отметил Белозеров.

По словам начальника дирекции тяги Олега Валинского, модель баланса парков предполагает в период 2018-2025 гг. закупку 5389 локомотивов, проведение заводских ремонтов 14884 машин. "В соответствии с прогнозом объемов перевозок в 2018 году необходима закупка 560 локомотивов и ремонт 2321 единицы. Кроме того, увеличение производительности позволит сократить потребность до 2025 года на 1968 локомотивов. Повышение надежности и эффективности ремонтов должно привести к сокращению парка еще на 1075 единиц", - сказал он на совещании с Белозеровым и Куйвашевым.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, ежегодное сокращение инвестиционных и операционных расходов от этих мер оценивается суммарно в размере порядка 49 млрд рублей. "Преимуществом такого подхода является централизация ответственности за техническое обслуживание локомотивов и обеспечение гарантированного устранения всех выявляемых конструктивных недостатков производителем, независимо от срока, прошедшего с начала эксплуатации", - уточнили в пресс-службе, добавив, что также прорабатываются вопросы использования конкурсных закупок схожих по характеристикам локомотивов и включения в контрактные обязательства гарантий производителя по энергоэффективности поставляемого подвижного состава.